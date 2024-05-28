Брандл: похоже, впереди много гонок за чемпионство и Кубок конструкторов

Известный британский обозреватель Мартин Брандл считает, что «Феррари» и «Макларен» способны бросить вызов фавориту сезона «Ред Булл» в борьбе за чемпионство и Кубок конструкторов.

«Феррари» и «Макларен» показывают хорошие результаты, обе команды и гонщики выглядят сплочёнными и сосредоточенными. А это означает, что «Ред Булл» очень внимательно смотрит в зеркала заднего вида в чемпионате и Кубке конструкторов, похоже, впереди много решающих гонок.

Лично у меня нет сомнений в том, что внутренние события в «Ред Булл» сказались на их последних выступлениях и они будут отчаянно стремиться вернуться к нормальной работе в Монреале», — написал Брандл в рамках колонки Sky Sports.

Ранее Ферстаппен высказался о борьбе за титул после неудачного Гран-при Монако.