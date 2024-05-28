На аукцион выставлена редкая Ferrari — таких лишь 10 в мире

На аукцион L’Astarossa, который пройдёт в Монако 8 июня, выставлена редкая Ferrari 348 Zagato Elaborazione 1990 года выпуска. В общей сложности в Zagato построили лишь 10 таких машин, а ожидаемая стоимость представленного экземпляра — € 350-400 тыс.

Салон Ferrari 348 Zagato Elaborazione Фото: monacocarauctions.com

Ferrari 348 была создана в конце 1980-х. В базовой версии — 348 TB — под капотом у автомобиля 3,4-литровый атмосферный двигатель V8 мощностью 300 лошадиных сил. На её базе в Zagato создали свою версию автомобиля — 348 Zagato Elaborazione. Изначально компания рассчитывала построить 22 таких автомобиля, но в итоге серия была ограничена 10 экземплярами.

Прозрачный капот Ferrari 348 Zagato Elaborazione Фото: monacocarauctions.com

В Zagato разработали для 348-й модели новый кузов, включающий фирменные выступы на крыше, дефлекторы на задних крыльях и задний прозрачный задний капот, благодаря которому виден двигатель. Кроме того, машина получила колёса OZ Racing и переработанный задний спойлер.

Табличка с серийным номером автомобиля Фото: monacocarauctions.com

Отметим, что торги будут посвящены автомобилям Ferrari и связанным с ними аксессуарам. Помимо спорткаров итальянской марки, желающим будут предложены в том числе игральные кубики Ferrari, гоночные перчатки от «Скудерии» и другие памятные артефакты и сувениры.