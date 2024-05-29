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Должна ли «Альпин» отстранить Эстебана Окона от выступлений?

Должна ли «Альпин» отстранить Эстебана Окона от выступлений?
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25 мая в гонке Гран-при Монако пилот «Альпин» француз Эстебан Окон атаковал своего напарника по команде и соотечественника Пьера Гасли, из-за чего произошло столкновение.

Окон был оштрафован на пять позиций на старте следующей гонки в Канаде. Изначально пилот получил от стюардов 10 штрафных секунд, но так как он сошёл и не смог отбыть наказание, оно было конвертировано в потерю позиций на стартовой решётке.

Позже прошёл слух, что в качестве наказания «Альпин» может отстранить Окона от участия на Гран-при Канады.

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: должна ли «Альпин» отстранить Эстебана Окона от выступлений?

Ранее в интервью Пьер Гасли раскрыл детали командных инструкций, которые нарушил Окон.

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