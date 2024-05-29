Расселл сказал, почему единственное новое антикрыло в Монако досталось ему, а не Хэмилтону

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл рассказал, что его товарищ по команде Льюис Хэмилтон позволил ему выступить в Монако с новым передним антикрылом.

«В минувший уикенд у нас было только одно переднее антикрыло, и во вторник было решено, что мы подбросим монетку, чтобы решить, кому оно достанется. Но Льюис сказал, что опробовал его на симуляторе, и охотно позволил получить его мне. Если бы мы допустили ошибку в квалификации и повредили его, то очевидно, что это переднее антикрыло мы больше не смогли бы использовать и пришлось бы стартовать с пит-лейна. Я был рад пойти на такой риск, посчитав, что это был запоздалый подарок на день рождения, который он вручил мне. Подбрасывание монеты? Нет, монету мы так и не подбросили», — приводит слова Расселла PlanetF1.

Напомним, Расселл в Монако был пятым, а Хэмилтон — седьмым.

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