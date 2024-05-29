Фредерик Вассёр: после Монако буду верить ещё меньше, что титул уже у «Ред Булл»

Глава итальянской команды «Феррари» Фредерик Вассёр поделился мнением о борьбе за титул в нынешнем сезоне Формулы-1.

«Впереди ещё 16-17 гонок, в которых можно заработать около 500 очков. Мне кажется, перед Монако в «Ред Булл» не считали, что титул уже у них. Я сам так не считал, а сейчас буду верить в это ещё меньше», — приводит слова Вассёра издание Formu1a.uno.

В настоящий момент пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен является лидером в общем зачёте пилотов, имея в активе 169 очков. У занимающего вторую позицию гонщика «Феррари» Шарля Леклера 138 баллов. В Кубке конструкторов лидирует также «Ред Булл» (276 очков). «Феррари» занимает второе место (252 балла).

Ранее Вассёр поделился мнением о прогрессе команды в нынешнем сезоне Формулы-1.

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