Вольф ответил на слова Хэмилтона о том, что он будет проигрывать Расселлу в квалификациях

Глава «Мерседеса» Тото Вольф прокомментировал высказывание семикратного чемпиона мира британца Льюиса Хэмилтона, заявившего, что он будет проигрывать напарнику и соотечественнику Джорджу Расселлу в квалификациях.

Также Хэмилтон отказался от обновлённого антикрыла из-за риска повредить его и стартовать с пит-лейна в Монако.

«Не все ли пилоты порой бывают критичны? Думаю, что как команда мы доказали, что даже в самом напряжённом соревновании между напарниками мы стараемся удерживать баланс, пытаемся быть открытыми и честными.

Не думаю, что, за исключением Гран-при Абу-Даби 2016 года, был момент, когда мы пытались руководить гонкой. С тех пор мы этого не делали. Я понимаю, что вы как гонщик можете сомневаться, когда всё идёт против вас, учитывая, что вы хотите лучшего от себя и команды. Но мы стремимся дать отличные, лучшие машины и стратегии обоим пилотам», — приводит слова Вольфа Motorsport.

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