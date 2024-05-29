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В Ferrari разрабатывают двигатель на водородных топливных элементах

В Ferrari разрабатывают двигатель на водородных топливных элементах
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Компания Ferrari подала патент на регистрацию на территории США устройства двигателя на водородных топливных элементах, обратило внимание издание CarBuzz.

Патент Ferrari

Патент Ferrari

Фото: USPTO

Отмечается, что каких-либо принципиальных отличий в устройстве силовой установки Ferrari нет, однако благодаря необычной компоновке и расположению за сиденьями элементы фактически встроены в аэродинамику автомобиля и способствуют быстрому отводу воздуха из нижней части машины.

Патент Ferrari

Патент Ferrari

Фото: USPTO

Интересно, что ранее стало известно о другом патенте Ferrari на водородный двигатель — причём он работает на жидком топливе и обладает обратным расположением. Так, коленвал двигателя находится сверху, а головка блока цилиндров направлена вниз.

Пока о планах Ferrari выпустить автомобиль на водороде ничего не известно, а недавно в Маранелло представили 12Cilindri — новый спорткар, оснащённый двигателем V12.

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