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Марко рассказал, как в «Ред Булл» решался вопрос после столкновения двух пилотов

Марко рассказал, как в «Ред Булл» решался вопрос после столкновения двух пилотов
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Советник «Ред Булл» Хельмут Марко дал комментарий по поводу столкновения между пилотами «Альпин» во время Гран-при Монако, проведя параллель с австрийской командой.

«В «Ред Булл» мы дважды сталкивались с ситуацией, когда партнёры по команде мешали друг другу: в 2018 году с Даниэлем Риккардо и Максом Ферстаппеном в Баку и в 2010 году с Марком Уэббером и Себастьяном Феттелем в Турции.

В обоих случаях мы вызвали обоих гонщиков и открыто обсудили с ними ситуацию, дав им понять, что подобные столкновения с партнёрами по команде просто недопустимы. Риккардо покинул нас в конце сезона, а с Уэббером подобных инцидентов больше не было; они признали, что это недопустимо.

В таком случае сложно принять меры, потому что нужно доказать явный умысел, а этого не происходит. Пилот говорит, что неправильно оценил аварию, а значит, умысла уже нет. Проблема «Альпин», однако, в том, что это не первый случай, и я думаю, что это ещё больше усложняет дело», — приводит слова Марко Speed Week.

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