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Марко рассказал, какие изменения нужно внести в Гран-при Монако

Марко рассказал, какие изменения нужно внести в Гран-при Монако
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Советник «Ред Булл» Хельмут Марко рассказал, как стоит изменить Гран-при Монако.

«После красного флага гонка в Монако превратилась в процессию, но вы не можете представить себе Формулу-1 без Монако, потому что эта трасса для автодромов — то же самое, что Ferrari для команд Формулы 1. Но что-то нужно делать. Проще всего было бы изменить трассу, и планы и идеи на этот счет уже есть.

Другой вариант — сделать обязательными два пит-стопа, например, или обязать использовать все три типа шин, чтобы добавить немного стратегии в происходящее. Изменение правил в 2026 году предполагает, что машины станут немного легче и меньше, но это само по себе не решит проблему. Нам нужно либо прописать количество смен шин, либо создать трассу, где есть хотя бы реальные шансы на обгон», — приводит слова Марко SpeedWeek.

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