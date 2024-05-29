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Сейвуд: «Рено» может отказаться от производства собственных двигателей для Ф-1

Сейвуд: «Рено» может отказаться от производства собственных двигателей для Ф-1
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Известный журналист и эксперт Джо Сейвуд сообщил, что генеральный директор «Рено» Лука де Мео рассматривает возможность отказа от создания собственных двигателей для Формулы-1. Де Мео стал изучать варианты использования клиентских силовых установок с 2026 года. Об этом Сейвуд написал в своём блоге, отметив, что получил данную информацию сразу от двух проверенных источников.

Кроме того, Сейвуд заявил о вероятности продажи «Альпин», хотя теоретически «Рено» может и сохранить команду, пусть и с чужими моторами. И даже в случае продажи команда может сохранить своё нынешнее название, повторив путь «Альфа Ромео», в честь которой несколько лет назывался «Заубер».

Ранее газета Corriere della Sera сообщила, что Флавио Бриаторе будет привлечён к управлению «Альпин».

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