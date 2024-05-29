Сейвуд объяснил, почему для Сайнса логичнее подписать контракт с «Уильямсом», а не «Ауди»

Известный журналист и эксперт Джо Сейвуд объяснил, почему для пилота «Феррари» Карлоса Сайнса логичнее подписать контракт с «Уильмсом», а не «Ауди».

«В паддоке Монако много говорили о рынке пилотов, поскольку стало ясно, что ни «Мерседес», ни «Ред Булл» не собираются подписывать контракт с Карлосом Сайнсом. «Мерседес» сосредоточен на Кими Антонелли, а «Ред Булл» сохранит Серхио Переса, поскольку он справляется с работой, не мешая Максу Ферстаппену.

Однако есть «Кик-Заубер», но большинство людей в Формуле-1 считают, что эта команда вряд ли будет конкурентоспособной в течение нескольких лет. Поэтому лучшим и разумным выбором для Сайнса является «Уильямс», поскольку команда будет платить ему столько же, сколько и «Кик-Зауберу». Кроме того, она находится на подъёме. А в 2026 году «Уильямс» получит двигатели «Мерседес», что также является их преимуществом. В «Уильямсе» ему могут предложить двухлетний контракт до конца 2026 года и, возможно, ещё на несколько лет, если Карлос захочет продолжить карьеру», — написал Сейвуд в своём блоге.