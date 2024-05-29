Электрический Hyundai победил Lamborghini Urus и Porsche Macan в гонке кроссоверов

Электрический кроссовер Hyundai Ioniq 5 N сразился в гонке по прямой с четырьмя другими автомобилями типа SUV, среди которых были Maserati Grecale Trofeo, Jaguar F-Pace SVR, Porsche Macan GTS и Lamborghini Urus Performante.

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В первом заезде Hyundai Ioniq 5 N вышел на трассу против Maserati Grecale Trofeo, Jaguar F-Pace SVR и Porsche Macan GTS — и за счёт большей мощности и отклика электромотора опередил соперников более чем на секунду. Так, Hyundai на преодоление четверти мили потребовалось 11,1 секунды, в то время как его соперникам — 12,2-12,3 секунды.

После этого Ioniq 5 N сразился с Lamborghini Urus Performante, у которого было преимущество в мощности — 666 лошадиных сил против 641 у Hyundai. Ioniq 5 N вновь показал время 11,1, а вот Urus преодолел четверть мили лишь за 11,6 секунды.

Затем состоялся ещё один заезд, в котором Hyundai Ioniq 5 N выступал с активированным режимом N e-Shift, симулирующим переключение передач, как в автомобиле с ДВС. При этом активация N e-Shift отключает лаунч-контроль, и в такой модификации Hyundai уступил Lamborghini, проехав трассу за 12 секунд.

Напомним, ранее в Hyundai представили гоночную версию Ioniq 5 N, а также объявили о создании монокубка на этих автомобилях. Кроме того, корейская марка готовит специальную версию кроссовера для гонок на холме Пайкс-пик — пилотировать его будет раллист Дани Сордо. Добавим также, что в марте 2024 года Hyundai Ioniq 5 N получил награду «Производительный автомобиль года».