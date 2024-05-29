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«Это согревает моё сердце». Хэмилтон — об успехах «Макларена»

«Это согревает моё сердце». Хэмилтон — об успехах «Макларена»
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Пилот «Мерседеса» британец Льюис Хэмилтон лестно высказался в адрес команды «Макларен» и её пилотов — Ландо Норриса и Оскара Пиастри.

«Ландо отлично справляется со своей работой, как и Оскар. Но Пиастри просто не везло в последних двух гонках. Мне очень нравится наблюдать за их прогрессом. Однако в первую очередь я очень рад за «Макларен», за то, что они вновь вернулись на вершину.

Это согревает моё сердце, поскольку мне выпала честь выступать за эту команду на протяжении пяти лет. Так что это круто. Надеюсь, что мы также сможем выйти в лидеры. «Макларен» показал, что можно сократить отставание и наверстать упущенное, если всё сделать правильно. Это вдохновляет нас всех на дальнейшую работу», — приводит слова Хэмилтона портал F1i.

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