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Алонсо: выступления в Имоле и Монако стали для нас тревожным звонком

Алонсо: выступления в Имоле и Монако стали для нас тревожным звонком
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Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо заявил, что неудачные выступления на Гран-при Эмилии-Романьи и Гран-при Монако стали для команды «тревожным звонком».

«Эти два уикенда были важны для нас, чтобы лучше понять слабые стороны и разобраться в машине. В трудные времена мы учимся большему, чем в периоды успеха. Поэтому мы извлечём ценные уроки до конца этого года. Выступления в Имоле и Монако стали для нас тревожным звонком, они пойдут на пользу нашей команде. После этих уикендов мы были в раздумьях насчёт того, что нам не удалось быть быстрыми. Наша команда, безусловно, внесёт коррективы, чтобы стать лучше. Но пройдёт ещё несколько гонок, прежде чем удастся увидеть значительные улучшения в работе болида», — приводит слова Алонсо портал Motorsport.

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