Джин Хаас и Тони Стюарт закрывают свою команду в NASCAR

Джин Хаас и Тони Стюарт закроют свою команду «Стюарт-Хаас» в NASCAR после окончания текущего сезона.

«Мы приняли непростое решение о закрытии команды «Стюарт-Хаас» по окончании сезона-2024. Это решение далось нам нелегко и не было принято быстро. Гонки — трудоёмкий вид спорта, требующий смирения. Это требует непоколебимой приверженности и огромных ресурсов, а также стремления быть лучше всех остальных на протяжении 365 дней. Это часть того, что делает успех таким ценным», — сказано в пресс-релизе команды.

В своём нынешнем виде «Стюарт-Хаас» существует с 2009 года, после того как Джин Хаас и Тони Стюарт начали совместное сотрудничество. С 2009 года команда «Стюарт-Хаас» выиграла 69 гонок серии Cup и два чемпионских титула.