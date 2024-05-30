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В «Альпин» отреагировали на слухи о том, что Бриаторе придёт в команду

В «Альпин» отреагировали на слухи о том, что Бриаторе придёт в команду
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В команде Формулы-1 «Альпин» отреагировали на информацию о том, что бывший руководитель команд «Бенеттона» и «Рено» Флавио Бриаторе может быть привлечён к управлению французским коллективом.

«Как команда мы часто общаемся с рядом отраслевых экспертов, стремясь улучшить общую производительность.

Мы рассматриваем все соответствующие материалы и, когда это необходимо, обращаемся за советом к людям с опытом и предыдущими успехами. Мы не можем комментировать какие-либо отдельные вопросы», — говорится в заявлении «Альпин», которое приводит Motorsport.

За карьеру в Формуле-1 Бриаторе трижды добивался победы в Кубке конструкторов и четырежды – победы в чемпионате. В 2009 году он был отстранён от работы в «Королевских гонках» за подстройку аварии Нельсона Пике на знаменитом Гран-при Сингапура – 2008.

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