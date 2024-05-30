Вольф — о «Мерседесе»: мы испытываем ужасные чувства

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф поделился мнением о нынешнем положении дел в немецкой команде.

«Мы испытываем ужасные чувства. Но надо смотреть на ситуацию со стороны: мы не выигрываем уже третий год. Но речь не идёт о восьми или о 16 годах. Если подумать о «Макларене», то они не выигрывали Кубок конструкторов с 1998 года и титул среди пилотов – с 2008 года. В прошлом году мы были вторыми: этого недостаточно, но через 10 или 20 лет вы увидите, что мы выиграли восемь титулов подряд, а потом проиграли каких-то три, а может, четыре. Но не 16», — приводит слова Вольфа FormulaPassion со ссылкой на PA.

Ранее Вольф ответил на слова Льюиса Хэмилтона о том, что он будет проигрывать Джорджу Расселлу в квалификациях.