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Марко предположил, может ли проблема «Ред Булл» в Монако повториться на ГП Канады

Марко предположил, может ли проблема «Ред Булл» в Монако повториться на ГП Канады
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Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко высказался о сложностях корреляции между симулятором и трассой, которые проявились на недавнем Гран-при Монако. Напомним, во время этапа в Монако пилот команды Макс Ферстаппен жаловался, что машина «подпрыгивала как кенгуру». На симуляторе же этой проблемы не было.

«Мы надеемся, что сможем выяснить, почему симулятор выдаёт данные, которые не соответствуют действительности. Но Монреаль также может стать для нас трудным уикендом», — написал Марко в своей колонке на Speedweek.

Напомним, Гран-при Канады состоится в Монреале с 7 по 9 июня.

Ранее Марко рассказал, какие изменения нужно внести для Гран-при Монако.

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