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Формула-1 намерена решить проблему схожести ливрей команд к 2025 году

Формула-1 намерена решить проблему схожести ливрей команд к 2025 году
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Формула-1 проводит обсуждения с командами по вопросу ливрей. Как информирует Motorsport, чемпионат будет работать над тем, чтобы с 2025 года ливреи стали более разнообразными.

Сообщается, что поводом для прорабатывания этого вопроса стали отзывы болельщиков, которые следят за «Королевскими гонками» посредством видеотрансляций – многие фанаты заявили, что автомобили разных команд выглядят слишком похожими.

Отмечается, что проблема усугубляется тем фактом, что в последние годы команды стараются наносить меньше краски на болиды, чтобы снизить их вес. В результате на автомобилях остаётся всё больше голого чёрного карбона, который одинаков на всех машинах.

В издании также говорится, что ситуация довольно сложная, потому что и ФИА, и Формула-1 хотят решить эту проблему, но строгие правила вводить не планируют.

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