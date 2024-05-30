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Вольф — о Хэмилтоне и «Феррари»: он сказал, что собирается остаться, а потом решил уйти

Вольф — о Хэмилтоне и «Феррари»: он сказал, что собирается остаться, а потом решил уйти
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Глава «Мерседеса» Тото Вольф поделился мнением о решении пилота команды Льюиса Хэмилтона перейти в «Феррари».

«Он сказал, что собирается остаться, а потом решил уйти. Но люди меняют своё мнение, обстоятельства меняются, и это нужно уважать. Завтра сегодняшнее мнение может быть другим, и я не в обиде», — приводит слова Вольфа Yahoo Sports со ссылкой на PA.

Напомним, Хэмилтон будет выступать в составе «Мерседеса» ещё один сезон, после чего присоединится к «Феррари». В «Скудерии» сообщили, что с Льюисом они заключили многолетний контракт. Говорилось, что совокупные доходы семикратного чемпиона Формулы-1 в итальянской команде вырастут до $ 100 млн в год.

Льюис Хэмилтон подписывает атрибутику «Феррари»:

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