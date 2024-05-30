Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Я был бы действительно удивлён». Брандл высказался о будущем Эдриана Ньюи в Ф-1

«Я был бы действительно удивлён». Брандл высказался о будущем Эдриана Ньюи в Ф-1
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший гонщик Формулы-1, а ныне эксперт на британском телевидении Мартин Брандл поделился мнением о будущем главы технического департамента «Ред Булл» Эдриана Ньюи. Специалист покинет австрийскую команду по окончании нынешнего сезона, в первом квартале 2025 года.

«У команды должно быть много денег и много ресурсов, иначе нет смысла приглашать Эдриана. Если он придёт, но вокруг ничего не будет, никаких средств для реализации его идей, то в переходе не будет смысла. Очевидно, что «Мерседес», «Астон Марти», «Макларен» и «Феррари» будут пытаться каким-то образом заполучить Ньюи. Будет ли он и дальше в Формуле-1? Полагаю, да. Он настоящий зверь, который любит соперничество. Я был бы удивлён, если бы в будущем у него не оказалось связи с какой-либо командой Формулы-1. Я был бы действительно удивлён», — приводит слова Брандла PlanetF1 со ссылкой на его выступление в Beyond the Grid podcast.

Автоспорт: главные события 2024 года:

Материалы по теме
Auto Motor und Sport: «Феррари» больше не заинтересована в Эдриане Ньюи
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android