«Я был бы действительно удивлён». Брандл высказался о будущем Эдриана Ньюи в Ф-1

Бывший гонщик Формулы-1, а ныне эксперт на британском телевидении Мартин Брандл поделился мнением о будущем главы технического департамента «Ред Булл» Эдриана Ньюи. Специалист покинет австрийскую команду по окончании нынешнего сезона, в первом квартале 2025 года.

«У команды должно быть много денег и много ресурсов, иначе нет смысла приглашать Эдриана. Если он придёт, но вокруг ничего не будет, никаких средств для реализации его идей, то в переходе не будет смысла. Очевидно, что «Мерседес», «Астон Марти», «Макларен» и «Феррари» будут пытаться каким-то образом заполучить Ньюи. Будет ли он и дальше в Формуле-1? Полагаю, да. Он настоящий зверь, который любит соперничество. Я был бы удивлён, если бы в будущем у него не оказалось связи с какой-либо командой Формулы-1. Я был бы действительно удивлён», — приводит слова Брандла PlanetF1 со ссылкой на его выступление в Beyond the Grid podcast.

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