В BMW представили новую M4 GT3 для гонок. На трассах она дебютирует в 2025 году

В преддверии марафона «24 часа Нюрбургринга», который пройдёт в предстоящий уикенд на «Северной петле» трассы, инженеры BMW M Motorsport представили новую версию гоночной M4 GT3 — она называется BMW M4 GT3 EVO и дебютирует в сезоне-2025.

BMW M4 GT3 EVO Фото: BMW

В BMW отмечают, что при создании новой версии машины изучили опыт пилотов и команд, которые на ней выступают, и сосредоточились не на чистой скорости, а на управляемости, эффективности и надёжности автомобиля.

BMW M4 GT3 EVO Фото: BMW

В качестве тест-пилотов с M4 GT3 EVO работали заводские пилоты баварцев: Йенс Клингманн, чемпион DTM 2012 года Бруно Спенглер, а также двукратный победитель «24 часов Дайтоны» Аугусто Фарфус.

BMW M4 GT3 EVO Фото: BMW

По сравнению с предшественницей новинка получила чуть более компактные зеркала, увеличенные воздуховоды передних колёсных арок и переработанное заднее антикрыло, у которого теперь более гибкий диапазон настроек.

BMW M4 GT3 EVO Фото: BMW

Кроме того, инженеры изменили стабилизаторы поперечной устойчивости, а на задней оси появились более массивные тормозные диски — эти перемены должны снизить износ резины и тормозов на дистанции. Под капотом у машины рядный 6-цилиндровый двигатель P58 объёмом три литра и мощностью 590 лошадиных сил.

BMW M4 GT3 EVO Фото: BMW

Напомним, BMW принадлежит рекорд по числу побед в «24 часах Нюрбургринга» среди автопроизводителей, однако в последний раз баварцы первенствовали в этом марафоне в 2020 году с M6 GT3, которую пилотировали Александер Симс, Ник Йеллоли и Ники Кэтсбург. Отметим, что последний затем перешёл в команду Frikadelli и в 2023 году вместе с другими пилотами экипажа принёс первую в этом суточном марафоне победу Ferrari.