Вассёр назвал Гран-при, где Ферстаппен допустил больше ошибок, чем в остальных гонках

Глава «Феррари» Фредерик Вассёр поделился мнением о соперничестве с австрийской командой Формулы-1 «Ред Булл» в нынешнем сезоне Формулы-1.

«Я не хочу делать выводы по итогам минувшего уикенда, но если посмотреть на последние два-три гоночных этапа, то мне кажется, что в Имоле Макс допустил больше ошибок, чем в предыдущих гонках. Но они скоро вернутся. Думаю, что в оставшейся части сезона будет совсем непросто», — приводит слова Вассёра Motorsport Italia.

Напомним, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен победил на Гран-при Эмилии-Романьи, опередив британца Ландо Норриса из «Макларена» менее чем на секунду.

Следующий этап Формулы-1, Гран-при Канады, состоится с 7 по 9 июня.

Автоспорт: главные события 2024 года: