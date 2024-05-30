Зак Браун назвал минимальную стоимость команды «Уильямс»

Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун поделился мнением о потенциальном увеличении числа команд в Формуле-1. Ранее сообщалось, что президент ФИА Мохаммед бен Сулайем посоветовал Марио Андретти приобрести команду «Королевских гонок», чтобы попасть в чемпионат.

«Думаю, Liberty сейчас в таком положении, когда на стартовой решётке присутствуют 10 команд, которые чувствуют себя замечательно. Поэтому для потенциальной 11-й или 12-й команды они выставляют самые высокие критерии и подходят к этому вопросу с должной осмотрительностью, что, как мне кажется, правильно. Думаю, «Уильямс» был приобретён за $ 150 млн, и пять лет спустя мне не кажется, что кто-то сможет купить эту команду меньше, чем за $ 1,5 млрд», — приводит слова Брауна ESPN Philippines.

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