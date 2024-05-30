La Gazzetta dello Sport: Мартин окажется в «Дукати», а М. Маркес может перейти в «Прамак»

Испанский мотогонщик «Прамака» Хорхе Мартин будет выступать за команду «Дукати» со следующего сезона, сообщает La Gazzetta dello Sport. Таким образом, гонщик «Грезини» Марк Маркес может оказаться в «Прамаке», но проводить гонки на заводском мотоцикле.

Мартин заменит итальянца Энеа Бастьянини и станет партнёром по команде Франческо Баньяи. Мартин и Баньяя занимают первое и второе место в личном зачёте текущего сезона.

Изначально предполагалось, что «Дукати» рассматривает на эту позицию Марка Маркеса, однако теперь он может перейти в «Прамак», но использовать заводской мотоцикл. Тем не менее сообщается, что Маркес также обсуждает свой переход с «КТМ», второй командой в зачёте текущего сезона после «Дукати».