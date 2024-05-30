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Резервист «Альпин» Дуэн: хочу подписать контракт боевого пилота и попадать на подиумы

Резервист «Альпин» Дуэн: хочу подписать контракт боевого пилота и попадать на подиумы
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Резервный пилот «Альпин» Джек Дуэн поделился своими планами и ожиданиями на ближайшее будущее в Формуле-1.

«Я просто хочу получить место на стартовой решётке в составе «Альпин» на следующий год. Учитывая, что я делаю, что уже сделал, я чувствую, что у меня должны быть хорошие шансы. Сейчас я нигде не гоняюсь, а сосредоточен на работе вне трассы, и мы приняли такое решение, чтобы лучше подготовиться к Формуле-1.

В идеале мне бы хотелось подписать контракт боевого пилота с «Альпин» на 2025 год и дальше. Эта команда дала мне прекрасную возможность, и я хочу отплатить им за это. Я хочу не просто выступать в Формуле-1, но добиться там успеха, оказаться на подиуме и выигрывать гонки», — приводит слова Дуэна издание RacingNews365.

Джек Дуэн — сын пятикратного чемпиона мира по мотогонкам Мика Дуэна. 21-летний австралиец участвовал в тестах в Зандворте в начале этого месяца, в этом году в его и «Альпин» планах еще несколько тестовых сессий.

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