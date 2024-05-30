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В Bugatti построили последний экземпляр Chiron

В Bugatti построили последний экземпляр Chiron
Bugatti Chiron Super Sport L’Ultime
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Компания Bugatti представила автомобиль L’Ultime, который стал последним Chiron, выпущенным французской маркой. В общей сложности, отмечают в Bugatti, компания построила 500 автомобилей модели Chiron. Последняя из них выпущена в спецификации Super Sport.

Права на видео принадлежат Bugatti. Полностью посмотреть ролик вы можете на YouTube-канале Bugatti.

Автомобиль выкрашен в цвета Atlantic Blue и French Racing Blue — в эти же оттенки был окрашен самый первый Bugatti Chiron, представленный на Женевском автосалоне в 2016 году. Кроме того, на кузов нанесены названия мест, которые сыграли важную роль в истории автомобиля Chiron.

Bugatti Chiron Super Sport L’Ultime

Bugatti Chiron Super Sport L’Ultime

Фото: Bugatti

Машины Bugatti Chiron Super Sport оснащены тем же восьмилитровым двигателем W16 с четырьмя турбинами, что и стандартный Chiron, однако они на сотню лошадиных сил мощнее — 1600 л. с. против 1500. Силовая установка комплектуется семиступенчатой трансмиссией. Скорость этой машины ограничена на уровне 440 км/ч.

Bugatti Chiron Super Sport L’Ultime

Bugatti Chiron Super Sport L’Ultime

Фото: Bugatti

Напомним, в данный момент в Bugatti работают над преемником Chiron. Модель получит совершенно новый двигатель V16, мощность которого превысит 1000 лошадиных сил. Впрочем, W16 пока не уходит на покой — такие моторы получит первый за 13 лет родстер марки Mistral, который Bugatti выпустит тиражом в 99 экземпляров.

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