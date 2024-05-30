Алекс Албон обеспокоен тем, что у Логана Сарджента нет тех же деталей, что и у него

Пилот «Уильямса» Алекс Албон прокомментировал последствия решения команды отдать на Гран-при Монако единственное новое заднее антикрыло именно ему, а не его напарнику Логану Сардженту.

«Очевидно, это дорого ему обошлось. С новым антикрылом он мог быть выше. Я не знаю, насколько далеко он был от выхода во второй сегмент, но скорее всего, не так уж и сильно.

0,133 секунды? Да, если так, то он мог пробиться во второй сегмент.

То что Логан использует старые детали, это проблема. Нам нужно решить это. Хорошо, что у нас будет полный пакет для Барселоны», — приводит слова Албона Motorsport Week.

«Уильямс» имел на Гран-при Монако только одно новое заднее антикрыло, поскольку команда всё ещё страдает от последствий многочисленных аварий в первой части этого сезона. Команде из Гроува пришлось отложить запланированное обновление, чтобы сосредоточиться на постройке запасного шасси.