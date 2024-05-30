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«Альпин» наверняка выиграет от его прихода». Алонсо — о Давиде Санчесе

«Альпин» наверняка выиграет от его прихода». Алонсо — о Давиде Санчесе
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Двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо прокомментировал новость о том, что Давид Санчес после ухода из «Макларена» станет техническим директором команды «Альпин».

«Принесёт ли он пользу «Альпин»? Да. Я имею в виду, что все технические директора или старшие специалисты, конструкторы в Формуле-1 обладают огромными знаниями о машинах. Они все большие профессионалы и могут быть полезны любой команде.

Так что, да, «Альпин» наверняка выиграет от его прихода. Но мы неоднократно убеждались, что один человек не может полностью изменить команду. Нужны коллектив и правильный настрой, который вам нужно создать в команде, так что давайте подождём с выводами. Но я надеюсь, что «Альпин» может сделать шаг вперёд», — приводит слова Алонсо Daily Mirror.

Санчес присоединился к «Макларену» в январе этого года, перейдя туда из «Феррари». Но уже в апреле было объявлено, что он уходит, так как его деятельность не соответствовала ожиданиям руководства команды.

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