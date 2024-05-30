«Люди думали, что он дерзкий, но он очень добрый». Бывший тренер Феттеля — о Верне

Бывший тренер по физподготовке Себастьяна Феттеля Антти Концас рассказал о Жан-Эрике Верне, с которым работал до ухода к немцу.

«Мне было очень грустно покидать его, чтобы далее работать с Феттелем. У нас тогда был тяжёлый разговор.

Думаю, у нас были прекрасные отношения и он очень добрый и открытый человек. Думаю, люди часто неправильно понимали его, поскольку он производил впечатление немного дерзкого человека, но это ни в коем случае не соответствовало истине.

Это было непростое решение, но передо мной стоял новый вызов, и я, конечно, с нетерпением ждал этого», — сказал Концас в подкасте Beyond The Grid.

После успешного выступления в Формуле Renault 3.5 в 2011 году Вернь перешел в Формулу-1. Перед сезоном-2013 Жан-Эрик рассчитывал получить место в «Ред Булл» после ухода Феттеля в «Феррари», но австрийская команда взяла в состав Даниила Квята.

Сейчас Вернь успешно выступает в Формуле-Е.