Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Эдриан Ньюи ведёт переговоры с Бриаторе и «Альпин» — Corriere della Sera

Эдриан Ньюи ведёт переговоры с Бриаторе и «Альпин» — Corriere della Sera
Комментарии

Знаменитый конструктор Формулы-1, глава технического департамента «Ред Булл» Эдриан Ньюи ведёт переговоры с одной из самых слабых команд сезона-2024 – «Альпин». Об этом сообщает итальянское издание Corriere della Sera.

Издание утверждает, что Флавио Бриаторе, которому якобы предложена должность консультанта «Альпин», уже связался с Ньюи и предложил ему сотрудничество. Стороны могут подписать временный контракт при условии его продления, если команда станет конкурентоспособной к 2026 году.

Бриаторе приводил к чемпионству Михаэля Шумахера (в «Бенеттоне») и Фернандо Алонсо (в «Рено»), но в 2009 году был пожизненно отстранён от Формулы-1 из-за участия в «крашгейте» на Гран-при Сингапура – 2008.

В «Альпин» пока не комментируют эти сообщения.

Материалы по теме
В «Альпин» отреагировали на слухи о том, что Бриаторе придёт в команду
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android