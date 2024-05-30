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Йос Ферстаппен: Макс – милый парень, но опуская визор, он превращается во льва

Йос Ферстаппен: Макс – милый парень, но опуская визор, он превращается во льва
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Йос Ферстаппен, отец трёхкратного чемпиона Формулы-1 Макса Ферстаппена, описал характер своего сына.

«Макс действительно милый парень. Но как только он опускает визор шлема, то превращается во льва. Он становится сосредоточенным только на одном – победе. Это всегда было в нём, еще с картинга. Но за пределами трассы я вижу очень расслабленного парня, будто ему вообще ничего не важно. Когда Макс еще гонялся в картинге, я переживал из-за этого, но это всего лишь его способ подготовки. Он не хочет отвлекаться на всякое разное. «Посмотрим» — вот его подход», — приводит слова старшего Ферстаппена официальный сайт Макса.

Ранее Йос Ферстаппен высказался о достижениях сына в профессиональном автоспорте.

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