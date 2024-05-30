Расселл объяснил, почему «Мерседес» с уверенностью подходит к смене регламента

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл рассказал, почему его команда чувствует себя очень уверенно в преддверии изменения технического регламента Формулы-1 в 2026 году.

«Знаете, принято считать, что 2026 год где-то там далеко, но в динамичном мире Формулы-1 он, можно сказать, наступит уже завтра, и наша команда очень уверенно чувствует себя перед новой эпохой.

Я думаю, все помнят успехи «Мерседеса» в Формуле-1 в 2014 году и далее, также участие в Формуле-E, работу над гиперкаром [Mercedes-AMG ONE].

В HPP [Mercedes High Performance Powertrains] есть много специалистов, которые имеют большой опыт работы с новыми технологиями. Мы в хорошем положении для создания отличного двигателя. В преддверии перемен мы чувствуем себя очень уверенно», — приводит слова Расселла официальный сайт Формулы-1.