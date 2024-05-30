Карлос Сайнс может стать пилотом «РБ» — Cope

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс может в следующем году выступать за команду «РБ». Об этом сообщает испанское издание Cope.

Сообщается, что испанский гонщик ищет варианты продолжения своей гоночной карьеры. Ранее сообщалось, что им интересуются «Кик-Заубер»/«Ауди» и «Уильямс», но, как пишет Cope, Карлос всерьёз рассматривает вариант возвращения в «РБ», за которую он выступал с 2015 по 2017 год (на тот момент команда из Фаэнцы называлась «Торо Россо». — Прим. «Чемпионата»).

Cope отмечает, что Карлос Сайнс рассчитывал получить место в старшей команде – «Ред Булл», но, похоже, в Милтон-Кейнс предпочитают оставить Серхио Переса на следующий год. Учитывая это, Сайнс готов подписать контракт с «РБ», чтобы в 2025 году убедить боссов «Ред Булл» взять его в главную команду.