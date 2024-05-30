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«Тебе придётся освободить место!» Том Коронел советует «Ред Булл» распрощаться с Пересом

«Тебе придётся освободить место!» Том Коронел советует «Ред Булл» распрощаться с Пересом
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Гонщик и эксперт Том Коронел считает, что «Ред Булл» не стоит продлевать контракт со своим мексиканским гонщиком Серхио Пересом.

«Когда на горизонте есть перспективная молодёжь, то это хорошая возможность проститься со старожилами типа Кевина Магнуссена, которого постоянно продлевают. У вас был шанс. Нужно привлекать новичков, это важно.

Похоже, что Хорнер хочет сохранить Переса. Но я бы на его месте давно сказал Пересу: «Спасибо за твои услуги. Ты большой молодец, но довольно. Хватит, тебе придётся освободить место».

Теперь что касается «Альпин». В прошлом году уже ходили слухи о Викторе Мартене, поэтому я считаю, что он окажется там. Оливер Берман и Валттери Боттас пойдут в «Хаас», а Эстебан Окон и Алекс Албон будут в «Уильямсе».

В «Ауди», конечно, будут Карлос Сайнс и Нико Хюлькенберг, а «Мерседес» подпишет Андреа Кими Антонелли», — приводит слова Коронела издание RacingNews365.

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