Джолион Палмер: Окон не заслуживал наказания за аварию в Монако

Бывший пилот Формулы-1, а ныне гоночный эксперт Джолион Палмер считает, что Эстебан Окон не заслуживал наказания за столкновение со своим напарником по «Альпин» Пьером Гасли на первом круге Гран-при Монако.

«Худшее, что может сделать гонщик, это столкнуться с напарником. Для «Альпин» важно каждое очко, поскольку команда проводит сложный сезон. Но если откинуть то, что это была борьба напарников, то это была разумная попытка обгона, и я считаю, что она не заслуживала наказания.

Окон жёстко атаковал внутри поворота, допустил небольшую блокировку, когда Гасли начал закрывать траекторию, но смог замедлиться и был впереди напарника. В случае успешного обгона этому маневру следовало бы поаплодировать.

Интересно, мог ли Гасли оставить место и сохранить обе машины «Альпин» в гонке. Если бы Гасли отступил, когда Окон опередил его на апексе, то был бы шанс обойтись без контакта. Но столкновение произошло, и Окон сошёл. В ситуации пострадал только Окон, так как Гасли доехал до боксов невредимым.

Я считаю, что не нужно выносить излишние наказания, стюарды могут действовать мягче, если гонщик совершает обдуманную попытку обгона», – приводит слова Палмера официальный сайт Формулы-1.