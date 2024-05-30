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Марк Маркес отверг возможность перехода в «Прамак»

Марк Маркес отверг возможность перехода в «Прамак»
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Гонщик «Грезини», шестикратный чемпион MotoGP Марк Маркес прокомментировал информацию Gazzetta dello Sport о том, что заводская команда «Дукати» выбрала на 2025 год Хорхе Мартина, который станет напарником Франческо Баньяи.

«Дукати» не сообщила мне, что не выбрала меня. Я сделаю всё возможное на трассе, чтобы у меня было больше возможностей для выбора.

«Прамак» – хорошая команда, но это не вариант для меня. Я хочу новейшую версию байка и желательно в заводской команде. С официальным мотоциклом, в заводской команде у тебя больше поддержки», – приводит слова испанца издание Motorsport.

Предположительно, Марк Маркес получил предложение на сезон-2025 от компании Pierer Mobility Group, владеющей КТМ и «Гасгас».

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