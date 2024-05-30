Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Машина была очень плохой». Ральф Шумахер рассказал, как решил покинуть Ф-1

«Машина была очень плохой». Ральф Шумахер рассказал, как решил покинуть Ф-1
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт на немецком телевидении Ральф Шумахер рассказал, как он принял решение завершить свою карьеру в Ф-1.

«Время, проведённое в «Уильямсе», было прекрасным. Затем я перешёл в «Тойоту», и за тот период у нас было несколько хороших гонок, но в целом всё пошло не так, как я хотел.

И, естественно, после такого периода я решил воспользоваться возможностью перейти в небольшую команду. Я провёл тесты с «Форс Индия», так она тогда называлась, он [Виджай Маллья] только что купил эту команду.

Тесты должны были продлиться два дня, и я могу вам сказать, что после первого дня машина была настолько плохой, что я подумал: что мне делать?

Должен ли я продолжать гоняться в хвосте пелотона, рискуя своей жизнью, или лучше вернуться к своему шестилетнему ребёнку? И я решил уйти ради своей семьи, поэтому и завязал с гонками», — сказал Ральф в подкасте с Дарреном Ривзом.

Материалы по теме
Ральф Шумахер: Мик заслуживает места в Формуле-1
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android