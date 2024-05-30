Хельмут Марко рассказал о потенциальных проблемах «Ред Булл»

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко рассказал о потенциальных проблемах австрийской команды из-за аварии Серхио Переса на Гран-при Монако.

«Это явно влияет на нас, потому что теперь нам нужно думать, что делать с нашей машиной. По нашим подсчётам, нам не хватает $ 3 млн.

В худшем случае это означает, что мы будем вынуждены меньше заниматься обновлениями машины. Если «Феррари» и «Макларен» станут более конкурентоспособными, то мы, очевидно, окажемся в затруднительном положении», — приводит слова 81-летнего австрийца издание Motorsport-magazin.

На первом круге Гран-при Монако произошла авария, в которой участвовали гонщики «Хааса» и пилот «Ред Булл» Серхио Перес. После этого все трое сошли с дистанции. По словам Марко, этот инцидент обошёлся «Ред Булл» в $ 2-3 млн.