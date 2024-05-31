Питер Уиндзор сравнил Серхио Переса с «расшатанной пушкой»

Обозреватель Формулы-1 Питер Уиндзор призвал пилотов быть осторожнее рядом с гонщиком «Ред Булл» Серхио Пересом.

«На месте Нико Хюлькенберга, если вы действительно быстро соображаете, то вам стоит подумать: «Это не Даниэль Риккардо там посередине трассы, это что-то вроде расшатанной пушки. Лучше всего просто немного отступить, потому что если Перес действительно сдвинется вправо, то у него не будет пространства, чтобы потом отрулить обратно», — сказал Уиндзор на YouTube-канале Cameron F1.

На данный момент у Серхио Переса уже восемь штрафных баллов. До отстранения от одной гонки осталось всего четыре. Это число упадёт до семи лишь в сентябре этого года.

Больше штрафных баллов на данный момент набрал лишь гонщик «Хааса» Кевин Магнуссен, с которым Перес столкнулся на Гран-при Монако. У датчанина уже 10 баллов.