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Хельмут Марко назвал команду, которая лучше других копирует RB20

Хельмут Марко назвал команду, которая лучше других копирует RB20
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Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко заявил, что соперники из «Макларена» лучше других смогли скопировать машину австрийской команды RB20.

«Мы уже третий год работаем в условиях нынешнего регламента, и другие команды постоянно что-то копируют у нас.

Некоторые копируют лучше других, и теперь вы можете увидеть это по результатам «Макларена». «Феррари» тоже постоянно развивается», — приводит слова Марко австрийское издание OE24.

Пилот «Макларена» Ландо Норрис одержал победу на Гран-при Майами, опередив занявшего второе место Макса Ферстаппена. Затем на Гран-при Эмилии-Романьи в Имоле Норрис финишировал вплотную за победившим Ферстаппеном. На Гран-при Монако оба гонщика «Макларена» финишировали впереди Макса. Победу там одержал пилот «Феррари» Шарль Леклер.

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