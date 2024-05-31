Хельмут Марко назвал команду, которая лучше других копирует RB20

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко заявил, что соперники из «Макларена» лучше других смогли скопировать машину австрийской команды RB20.

«Мы уже третий год работаем в условиях нынешнего регламента, и другие команды постоянно что-то копируют у нас.

Некоторые копируют лучше других, и теперь вы можете увидеть это по результатам «Макларена». «Феррари» тоже постоянно развивается», — приводит слова Марко австрийское издание OE24.

Пилот «Макларена» Ландо Норрис одержал победу на Гран-при Майами, опередив занявшего второе место Макса Ферстаппена. Затем на Гран-при Эмилии-Романьи в Имоле Норрис финишировал вплотную за победившим Ферстаппеном. На Гран-при Монако оба гонщика «Макларена» финишировали впереди Макса. Победу там одержал пилот «Феррари» Шарль Леклер.