Штайнер назвал гонщика, который может стать «новым Ферстаппеном»

Бывший руководитель «Хааса», а ныне эксперт и аналитик на немецком телевидении Гюнтер Штайнер поделился мнением о юниоре «Феррари» Оливере Бермане.

«Думаю, Оливер Берман – хороший выбор для «Хааса». Он здорово выступил за «Феррари», хоть это и была всего одна гонка. Он знает, на что способен. Конечно, ещё слишком рано говорить: «Теперь это новый Макс Ферстаппен». Он мог бы стать им, но вероятность этого 50 на 50. Пока нет уверенности, что так и будет», — приводит слова Штайнера издание Racingnews365 со ссылкой на его выступление в The Red Flags Podcast.

Ранее Штайнер высказался по поводу возможного возвращения в Формулу-1 немецкого гонщика Мика Шумахера.

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