Гуаньюй Чжоу показал торт на своё 25-летие

Китайский пилот «Кик-Заубера» Гуаньюй Чжоу разместил новый пост у себя в социальных сетях, где показал свежее фото. 30 мая пилоту исполнилось 25 лет.
«Спасибо всем за поздравления с днём рождения», — написал Гуаньюй.
Фото: Из личного архива Гуаньюя Чжоу
В настоящий момент Чжоу занимает 19-е место в общем зачёте пилотов. Китаец пока не набрал ни одного очка. Также ни одного балла набрал его товарищ по команде Валттери Боттас. Лидирует в общем зачёте нидерландец Макс Ферстаппен, который представляет гоночный коллектив из Австрии «Ред Булл».
Ранее сообщалось, что Гуаньюй может перейти во французскую команду «Альпин». По словам самого Чжоу, он в настоящий момент сосредоточен на выступлении в нынешнем сезоне Формулы-1.