Джин Хаас принял решение по своей команде Ф-1 после закрытия гоночного коллектива в NASCAR

Джин Хаас намерен сохранить команду Формулы-1 «Хаас». Об этом у себя в социальных сетях рассказала корреспондент американского агентства Associated Press Дженна Фрайер.

«Источник сообщил мне, что Джин Хаас не намерен покидать Формулу-1 после решения закрыть свою команду в NASCAR», — написала журналистка.

Напомним, ранее стало известно, что Джин вместе с Тони Стюартом закроют свою команду «Стюарт-Хаас» в NASCAR после окончания текущего сезона. В нынешнем виде «Стюарт-Хаас» существует с 2009 года, после того как Хаас и Стюарт начали совместное сотрудничество.

Команда Формулы-1 «Хаас» в настоящий момент занимает седьмое место в Кубке конструкторов, имея в активе семь очков. На первом месте находится «Ред Булл», у которого 276 баллов.

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