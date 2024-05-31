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Motorsport-Total назвал пилота, которого «Ред Булл» выбрал в напарники к Ферстаппену

Motorsport-Total назвал пилота, которого «Ред Булл» выбрал в напарники к Ферстаппену
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Мексиканский гонщик «Ред Булл» Серхио Перес продлит контракт с командой в ближайшие несколько дней или недель. Об этом информирует Motorsport-Total. Нынешнее соглашение мексиканца с австрийской командой действует до конца этого сезона Формулы-1.

По сведениям источника, ранее «Ред Булл» рассматривал кандидатуру Карлоса Сайнса, который покинет «Феррари» по окончании этого сезона, однако больше не видит в нём напарника для Макса Ферстаппена.

Серхио в настоящий момент занимает пятое место в общем зачёте пилотов, имея в активе 107 очков. Ферстаппен возглавляет рейтинг со 169 баллами.

Ранее обозреватель Формулы-1 Питер Уиндзор призвал пилотов быть осторожнее рядом с Пересом.

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