Motorsport-Total назвал пилота, которого «Ред Булл» выбрал в напарники к Ферстаппену

Мексиканский гонщик «Ред Булл» Серхио Перес продлит контракт с командой в ближайшие несколько дней или недель. Об этом информирует Motorsport-Total. Нынешнее соглашение мексиканца с австрийской командой действует до конца этого сезона Формулы-1.
По сведениям источника, ранее «Ред Булл» рассматривал кандидатуру Карлоса Сайнса, который покинет «Феррари» по окончании этого сезона, однако больше не видит в нём напарника для Макса Ферстаппена.
Серхио в настоящий момент занимает пятое место в общем зачёте пилотов, имея в активе 107 очков. Ферстаппен возглавляет рейтинг со 169 баллами.
Ранее обозреватель Формулы-1 Питер Уиндзор призвал пилотов быть осторожнее рядом с Пересом.
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