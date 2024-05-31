Команда Формулы-1 «Альпин» уволила операционного директора Роба Уайта. Об этом информирует BBC, ссылаясь на представителя гоночного коллектива. Во французской команде 58-летний специалист работал в течение 20 лет. Он присоединился к «Рено» в 2004 году в качестве заместителя управляющего директора по работе с двигателями.

«В рамках широкой операционной реструктуризации команды мы можем подтвердить уход Роба Уайта. Команда благодарна Робу за усилия на протяжении его долгой карьеры как в Энстоуне, так и в Вири-Шатийоне, где он руководил проектом по работе с двигателями. Мы желаем ему всего наилучшего в его будущих начинаниях», — сказал представитель «Альпин».

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