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Жена Михаэля Шумахера продаёт многомилионное имущество и активы семьи ради лечения мужа

Жена Михаэля Шумахера продаёт многомилионное имущество и активы семьи ради лечения мужа
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Коринна Шумахер, жена семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера, распродаёт имущество и активы семьи, чтобы поддерживать состояние мужа. Об этом информирует La Repubblica, ссылаясь на прессу, освещающую жизнь Михаэля. Напомним, в декабре 2013 года Шумахер получил травму головного мозга во время отдыха на горнолыжном курорте из-за падения и удара головой о камень.

Сообщается, что с целью покрытия расходов на лечение прославленного гонщика Коринна продала несколько домов, коллекцию часов и частный самолёт. По сведениям источника, ежегодно семья Михаэля тратит около € 7 млн на медицинские услуги и поддержание состояния Михаэля. Отмечается, что в последнее время были проданы резиденция на Женевском озере и замок в Норвегии. Коринна сохраняет надежду, что Михаэль сможет поправиться, пишет издание.

Хилл посетил место знаменитой аварии с Шумахером в Аделаиде:

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