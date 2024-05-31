Стилизованную под персонажа «Тачек» Toyota продали на аукционе в Великобритании

На онлайн-площадке eBay завершились торги за уникальную Toyota iQ 2009 года выпуска, стилизованную под Профессора Цундаппа — одного из персонажей мультфильма «Тачки 2». Автомобиль в итоге был продан за £ 6 тыс. (около $ 7,6 тыс. по текущему курсу).

Toyota iQ в образе из мультфильма «Тачки 2» Фото: ebay.co.uk

Создатель автомобиля полностью переделал кузов, включая крылья, боковые юбки, передний и задний бамперы, а также капот. Кроме того, на машину установлены новые диски и шины.

Салон Toyota iQ Фото: ebay.co.uk

Отметим, что ранее американец превратил минивэн Honda Odyssey в космолёт «Межпланетного экспресса» из популярного мультсериала «Футурама», а компания Automobili Pininfarina представила лимитированные версии B95 hyper Barchetta и Battista hyper GT, созданные совместно с Warner Bros. и посвящённые Бэтмену.