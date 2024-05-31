Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Хватал воздух ртом». Льюис Хэмилтон рассказал, как чуть не утонул на Гавайях

«Хватал воздух ртом». Льюис Хэмилтон рассказал, как чуть не утонул на Гавайях
Аудио-версия:
Комментарии

Семикратный чемпион Формулы-1 пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон рассказал, как однажды чуть не утонул во время занятий сёрфингом на Гавайях (США). Вместе с Хэмилтоном был Келли Слейтер – известный американский сёрфер.

«Самый опасный момент произошёл, когда я был с Келли Слейтером на Гавайях. Кажется, это были 20-футовые волны. Келли в тот момент мне сказал: «Ты ни за что не поплывёшь туда. Ты сумасшедший». И когда я начал пробовать грести, меня, по сути, затянуло в эту смертельную зону. Я оказался там, обернулся и увидел, как надвигаются четыре волны. Тогда я подумал, что всё кончено. Да, я решил, что это конец.

Я бросил свою доску, нырнул вниз, ухватился за риф и услышал, как позади меня разбиваются волны. Доску разломило пополам. Я вынырнул, хватая ртом воздух, но тут надвигалась следующая волна, так что я нырнул обратно и снова ухватился за риф. А потом накатила ещё одна волна, и я повторил это три раза. У меня почти закончился воздух, я чуть не утонул, но мне удалось выплыть. Но после этого я подумал: «Этим сёрферам и правда стоит отдать должное», — сказал Хэмилтон на канале First We Feast в YouTube.

Льюис Хэмилтон самостоятельно прыгнул с парашютом:

Материалы по теме
Вольф оценил шансы Хэмилтона стать чемпионом Формулы-1 вместе с «Феррари»
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android