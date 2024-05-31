«Хватал воздух ртом». Льюис Хэмилтон рассказал, как чуть не утонул на Гавайях

Семикратный чемпион Формулы-1 пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон рассказал, как однажды чуть не утонул во время занятий сёрфингом на Гавайях (США). Вместе с Хэмилтоном был Келли Слейтер – известный американский сёрфер.

«Самый опасный момент произошёл, когда я был с Келли Слейтером на Гавайях. Кажется, это были 20-футовые волны. Келли в тот момент мне сказал: «Ты ни за что не поплывёшь туда. Ты сумасшедший». И когда я начал пробовать грести, меня, по сути, затянуло в эту смертельную зону. Я оказался там, обернулся и увидел, как надвигаются четыре волны. Тогда я подумал, что всё кончено. Да, я решил, что это конец.

Я бросил свою доску, нырнул вниз, ухватился за риф и услышал, как позади меня разбиваются волны. Доску разломило пополам. Я вынырнул, хватая ртом воздух, но тут надвигалась следующая волна, так что я нырнул обратно и снова ухватился за риф. А потом накатила ещё одна волна, и я повторил это три раза. У меня почти закончился воздух, я чуть не утонул, но мне удалось выплыть. Но после этого я подумал: «Этим сёрферам и правда стоит отдать должное», — сказал Хэмилтон на канале First We Feast в YouTube.

Льюис Хэмилтон самостоятельно прыгнул с парашютом: