Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Вассёр высказался о шансах «Феррари» завоевать Кубок конструкторов в этом сезоне Ф-1

Вассёр высказался о шансах «Феррари» завоевать Кубок конструкторов в этом сезоне Ф-1
Аудио-версия:
Комментарии

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр ответил на вопрос о шансах команды завоевать Кубок конструкторов в нынешнем сезоне Формулы-1.

«Насколько реалистична цель завоевать Кубок конструкторов? Я убеждён, что было бы ошибкой слишком много думать о долгосрочном будущем. Мы ведём борьбу в рамках очень интересного чемпионата, в котором три команды сражаются друг с другом, а это означает наличие пяти или шести машин, способных завоевать поул. Мы прекрасно понимаем, что можно очень быстро опуститься с первой на шестую позицию, поэтому важно сохранять концентрацию для следующей цели, а сейчас это Гран-при Канады», — приводит слова Вассёра Motorsport Italia.

«Феррари» сейчас занимает второе место в Кубке конструкторов, имея в активе 252 очка. У занимающего первую позицию «Ред Булл» 276 баллов.

Материалы по теме
Фредерик Вассёр: после Монако буду верить ещё меньше, что титул уже у «Ред Булл»

Льюис Хэмилтон подписывает атрибутику «Феррари»:

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android