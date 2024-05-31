Вассёр высказался о шансах «Феррари» завоевать Кубок конструкторов в этом сезоне Ф-1

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр ответил на вопрос о шансах команды завоевать Кубок конструкторов в нынешнем сезоне Формулы-1.

«Насколько реалистична цель завоевать Кубок конструкторов? Я убеждён, что было бы ошибкой слишком много думать о долгосрочном будущем. Мы ведём борьбу в рамках очень интересного чемпионата, в котором три команды сражаются друг с другом, а это означает наличие пяти или шести машин, способных завоевать поул. Мы прекрасно понимаем, что можно очень быстро опуститься с первой на шестую позицию, поэтому важно сохранять концентрацию для следующей цели, а сейчас это Гран-при Канады», — приводит слова Вассёра Motorsport Italia.

«Феррари» сейчас занимает второе место в Кубке конструкторов, имея в активе 252 очка. У занимающего первую позицию «Ред Булл» 276 баллов.

Льюис Хэмилтон подписывает атрибутику «Феррари»: